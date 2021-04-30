Білий дім визначився з політикою щодо Північної Кореї: "великої угоди" не буде

Адміністрація президента США Джо Байдена визначилася з політикою щодо Північної Кореї . Білий дім не буде прагнути до "великої угоди" або покладатися на" стратегічне терпіння.

За її словами, адміністрація Джо Байдена завершила перегляд політики щодо Північної Кореї. "Наша мета як і раніше повна денуклеаризація Корейського півострова", - зазначила Псакі.

Вона додала, що "стратегічне терпіння" екс-президента США Барака Обами і спроба укласти всеосяжну угоду з Північною Кореєю при колишньому главі Білого дому Дональда Трампа нинішньої адміністрації не підходить.

"Наша політика не буде побудована на великій угоді або покладатися на стратегічне терпіння", - сказала Псакі, уточнивши, що США продовжать консультуватися з Південною Кореєю, Японією та іншими союзниками в регіоні.