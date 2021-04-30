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Білий дім визначився з політикою щодо Північної Кореї: "великої угоди" не буде

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 30 квітня 2021 21:23
Білий дім визначився з політикою щодо Північної Кореї: "великої угоди" не буде Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента США Джо Байдена визначилася з політикою щодо Північної Кореї. Білий дім не буде прагнути до "великої угоди" або покладатися на" стратегічне терпіння.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, адміністрація Джо Байдена завершила перегляд політики щодо Північної Кореї. "Наша мета як і раніше повна денуклеаризація Корейського півострова", - зазначила Псакі.

Вона додала, що "стратегічне терпіння" екс-президента США Барака Обами і спроба укласти всеосяжну угоду з Північною Кореєю при колишньому главі Білого дому Дональда Трампа нинішньої адміністрації не підходить.

"Наша політика не буде побудована на великій угоді або покладатися на стратегічне терпіння", - сказала Псакі, уточнивши, що США продовжать консультуватися з Південною Кореєю, Японією та іншими союзниками в регіоні.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що Джо Байден не планує зустріч з главою Північної Кореї Кім Чен Ином. Президент США не братиме приклад з Дональда Трампа, зазначала Псакі.

Відзначимо, в середині березня Північна Корея провела пуски двох ракет малої дальності. При цьому в Пхеньяні не коментували цю подію, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США і Південної Кореї.

Ще через кілька днів у КНДР заявили про проведення запуску нової тактичної ракети. Також в Північній Кореї підтвердили, що в неділю проводився пуск двох крилатих ракет.

Після цього Джо Байден заявив, що Штати будуть реагувати належним чином у випадку, якщо Північна Корея вдаватиметься до ескалації.

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