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Байден назвав умову зустрічі з лідером КНДР

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США, Субота 22 травня 2021 05:31
Байден назвав умову зустрічі з лідером КНДР (Фото: Президент США Джо Байден ( facebook.com/POTUS(
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден готовий до зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Для цього потрібно, що виконався ряд певних умов.

Про це він заявив на прес-конференції з південнокорейським лідером Мун Чже Іном в Білому домі.

Йдеться про зобов'язання вжиття заходів, спрямованих на ліквідацію ядерного арсеналу КНДР.

"Побачимо. Якщо він візьме на себе зобов'язання щодо того, щоб я зустрівся з ним, якщо є зобов'язання, відповідно до якого ми зустрічаємося", - сказав Байден.

За його словами, повинні бути "зобов'язання по деескалації перш будь-яких зустрічей". Він додав, що для цього буде потрібно провести переговори на більш низькому рівні.

"Я не дам йому [Кім Чен Ину] всього, чого він хоче, міжнародного визнання", - сказав Байден.

Він також повідомив, що призначив нового спецпредставника США по КНДР — ним став виконуючий обов'язки помічника держсекретаря у справах Східної Азії і Тихого океану Сун Кім.

Раніше повідомлялося, що метою США як і раніше залишається повністю без'ядерна територія Корейського півострова. США готові дипломатичним переговорам з КНДР.

Також РБК-Україна писало, що президент США Джозеф Байден не планує зустріч з главою КНДР Кім Чен Ином. Глава адміністрації не братиме приклад з Дональда Трампа.

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