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Байден назвал условие встречи с лидером КНДР

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США, Суббота 22 мая 2021 05:31
Байден назвал условие встречи с лидером КНДР (Фото: Президент США Джо Байден ( facebook.com/POTUS(
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден готов к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Для этого нужно, что выполнился ряд определенных условиях.

Об этом он заявил на пресс-конференции с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином в Белом доме.

Речь идет об обязательстве принятия мер, направленных на ликвидацию ядерного арсенала КНДР.

"Увидим. Если он возьмет на себя обязательства относительно того, чтобы я встретился с ним, если есть обязательство, в соответствии с которым мы встречаемся", - сказал Байден.

По его словам, должны быть "обязательства по деэскалации прежде каких-либо встреч". Он добавил, что для этого потребуется провести переговоры на более низком уровне.

"Я не дам ему [Ким Чен Ыну] всего, чего он хочет, международного признания", - сказал Байден.

Он также сообщил, что назначил нового спецпредставителя США по КНДР — им стал исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сун Ким.

Ранее сообщалось, что целью США по-прежнему остается полностью безъядерная территория Корейского полуострова. США готовы дипломатическим переговорам с КНДР.

Также РБК-Украина писало, что президент США Джозеф Байден не планирует встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Глава администрации не будет брать пример с Дональда Трампа.

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