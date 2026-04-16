Лула жестко высказался о Трампе: "Играет в неправильную игру"

17:27 16.04.2026 Чт
Мало кто позволял себе говорить подобное в адрес американского лидера
aimg Анастасия Никончук
Фото: Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (GettyImages)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью раскритиковал подход Дональда Трампа к международной политике, отметив несоответствие аргументов и опасность давления силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию EL PAÍS.

О разговоре с Трампом

Лула заявил, что был удивлен аргументами Трампа по поводу введения тарифов против Бразилии, назвав их далекими от реальности.

По его словам, акцент на военной силе, кораблях и истребителях выглядит чрезмерным.

Президент подчеркнул, что старался сохранять выдержку и прямо сказал: "Две страны, которыми управляют два 80-летних джентльмена, должны вести очень зрелый разговор".

Он добавил, что государства не обязаны совпадать идеологически, ведь на переговорах каждый лидер отстаивает интересы своей страны.

Каким лидером быть

Лула также отметил, что обсуждал с Трампом вопрос лидерства. По его словам, важно определить, каким лидером хочет быть человек.

Сам он выбирает уважение, а не страх, подчеркивая, что ни одна страна не должна запугивать другие.

Критика политики США

Отвечая на вопрос о Трампе, бразильский лидер заявил, что тот "играет в очень неправильную игру", опираясь на экономическое, военное и технологическое превосходство США.

Лула считает, что такой подход в итоге может обернуться проблемами для самих Штатов.

В качестве примера он привел решение атаковать Иран, которое могло повлиять на рост цен на топливо и ударить по людям.

Глобальные риски и конфликты

Президент Бразилии выразил обеспокоенность ролью Совета Безопасности ООН, который, по его мнению, не справляется с задачей поддержания мира.

Он сравнил текущую ситуацию с кораблем без управления и отметил рост числа конфликтов, невиданный со времен Второй мировой войны.

По его словам, только за прошлый год на войны потратили 2,7 трлн долларов, и половина этой суммы могла бы решить проблемы неграмотности, энергетики и голода для сотен миллионов людей.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы полном и бессрочном открытии Ормузского пролива, добавив, что такое решение, по его словам, позитивно восприняли в Китае.

Отметим, что президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе, напоминающем Иисуса Христа, однако после волны критики публикация была удалена.

