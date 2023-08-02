Байден хочет профинансировать оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины, - FT

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Это поможет ускорить поставки оружия Тайваню на фоне увеличения угрозы со стороны Китая.

Согласно данным источников, американское Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия.

Если Конгресс одобрит этот план, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую американскими налогоплательщиками, известную как "иностранное военное финансирование". Ожидается, что Белый дом подаст запрос в этом месяце.

Запрос поступил вслед за заявлением Белого Дома о том, что США впервые поставят Тайваню оружие на сумму 345 млн долларов из своих запасов в рамках системы, известной как "полномочия президента по сокращению", которое использовалось для отправки оружия в Украину.

По данным издания, голосование по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первым испытанием в поддержку Киева в нынешнем созыве Конгресса.

Недавно группа ультраправых республиканцев в Палате представителей пыталась использовать ежегодный оборонный законопроект для ограничения поддержки Украины со стороны США.

В то же время включение в бюджет для Украины Тайваня, имеющего сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе, может помочь администрации и проукраинским республиканцам получить благосклонность тех конгрессменов, которые в противном случае были бы против.

Следует отметить, что это вполне распространенная практика, когда в рамках одного бюджетного запроса средства идут на помощь нескольким странам.

Помощь США Тайваню

США поддерживают Тайвань и оказывают ему военную помощь. На этом фоне обострилось противостояние между Вашингтоном и Пекином.

По данным разведки Соединенных Штатов, Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что война за Тайвань была бы разрушительной, ведь конфликт повлияет на мировую экономику так, как мы не можем вообразить. Также Остин анонсировал дополнительную помощь Тайваню в сфере безопасности.

29 июля США объявили о предоставлении Тайваню военной помощи в размере 345 млн долларов, который в будущем должен помочь Тайваню в противостоянии с Китаем.