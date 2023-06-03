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Глава Пентагона предупредил об угрозе войны на Тайване: будет разрушительной

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Сингапур, Суббота 03 июня 2023 08:36
Глава Пентагона предупредил об угрозе войны на Тайване: будет разрушительной Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США предостерегают и предупреждают, что война за Тайвань была бы разрушительной. Конфликт может повлиять на мировую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на саммите Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

"Весь мир заинтересован в сохранении мира и стабильности в Тайванском проливе. От этого зависит безопасность коммерческих судоходных путей и глобальных цепочек поставок. И так же свобода навигации по всему миру. Не ошибайтесь: конфликт в Тайванском проливе был бы разрушительным", - сказал Остин.

Министр обороны США подчеркнул, что "конфликт в Тайванском проливе повлияет на мировую экономику так, как мы не можем представить". Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также во время своего выступления Остин раскритиковал Китай за нежелание вести диалог.

"Для ответственных лидеров правильное время для разговора - это всегда. Правильное время для разговора - это каждый раз. И правильное время для разговора сейчас. Диалог - это не награда. Это необходимость", - сказал глава Пентагона.

Стоит отметить, что Китай перед саммитом в Сингапуре отклонил предложение США для встречи министров обороны и представителей компаний.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Остров в свою очередь считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Лидер Китая и другие чиновники заявляют о "воссоединении" с островом и не исключают силовой вариант.

США поддерживают независимость Тайваня и оказывают помощь. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

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