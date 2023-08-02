Байден хоче профінансувати зброю для Тайваню в рамках бюджету для України, - FT

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як зазначає видання, це допоможе прискорити постачання зброї Тайваню на тлі зростання загрози з боку Китаю.

Згідно з даними джерел, американське Адміністративно-бюджетне управління включить фінансування для Тайваню до додаткового запиту в рамках зусиль із прискорення постачання зброї.

Якщо Конгрес схвалить цей план, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується американськими платниками податків, відому як "іноземне військове фінансування". Очікується, що Білий дім подасть запит цього місяця.

Запит надійшов слідом за заявою Білого Дому про те, що США вперше поставлять Тайваню зброю на суму 345 млн доларів зі своїх запасів в рамках системи, відомої як "повноваження президента щодо скорочення", яка використовувалася для відправки зброї в Україну.

За даними видання, голосування щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першим випробуванням на підтримку Києва в нинішньому скликанні Конгресу.

Нещодавно група ультраправих республіканців у Палаті представників намагалася використати щорічний оборонний законопроєкт для обмеження підтримки України з боку США.

Водночас включення до бюджету для України Тайваню, який має сильну двопартійну підтримку в Конгресі, може допомогти адміністрації та проукраїнським республіканцям здобути прихильність тих конгресменів, які в іншому випадку були б проти.

Варто зазначити, що це цілком поширена практика, коли в рамках одного бюджетного запиту кошти йдуть на допомогу кільком країнам.

Допомога США Тайваню

США підтримують Тайвань та надають йому військову допомогу. На цьому тлі загострилося протистояння між Вашингтоном та Пекіном.

За даними розвідки Сполучених Штатів, Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, проте намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що війна за Тайвань була б руйнівною, адже конфлікт вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити. Також Остін анонсував додаткову допомогу Тайваню у сфері безпеки.

29 липня США оголосили про надання Тайваню військової допомоги у розмірі 345 млн доларів, який у майбутньому має допомогти Тайваню у протистоянні з Китаєм.