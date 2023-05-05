Китай готовится к силовому захвату Тайваня, но пытается его избежать, - разведка США
Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, но пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.
Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет оценки угроз.
"Реальность такова, что Китай поручил своим вооруженным силам обеспечить военный вариант действий, чтобы, по сути, быть в состоянии взять его (Тайвань - ред.) без обеспокоенности по поводу нашего вмешательства", - заявила Хейнс.
По ее словам, планы Китая будут оказывать воздействие на выработку им дальнейших шагов.
Директор разведуправления Пентагона генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер также подчеркнул: "Лидер Китая Си Цзиньпин заявил своим военным, чтобы они были готовыми. К чему и когда — мы не уверены".
Ранее мы писали, что передача Тайваню от США 66 новых истребителей F-16V была отложена по причине сбоев в цепочке поставок, и в настоящее время на острове министерство обороны пытается "восполнить недостатки".
Ранее сообщалось, что Тайвань рассчитывает на помощь США при создании новых истребителей.
Напомним, что Штаты планируют провести испытания пяти беспилотных подлодок недалеко от Тайваня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.