Китай готовится к силовому захвату Тайваня, но пытается его избежать, - разведка США

Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, но пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет оценки угроз.

"Реальность такова, что Китай поручил своим вооруженным силам обеспечить военный вариант действий, чтобы, по сути, быть в состоянии взять его (Тайвань - ред.) без обеспокоенности по поводу нашего вмешательства", - заявила Хейнс.

По ее словам, планы Китая будут оказывать воздействие на выработку им дальнейших шагов.

Директор разведуправления Пентагона генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер также подчеркнул: "Лидер Китая Си Цзиньпин заявил своим военным, чтобы они были готовыми. К чему и когда — мы не уверены".