США не будут бойкотировать Россию во время встреч G20 на этой неделе, - Bloomberg
Официальные лица США не устроят на этой неделе бойкот во время встреч G20 в знак протеста против участия России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"На этой неделе в столице США снова состоятся министерские встречи G20 наряду с ежегодными встречами Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они собираются, когда мировая экономика скатывается в рецессию, а война России в Украине продолжает повышать цены на энергоносители и продовольствие", - сообщает издание.
Повестка дня США на этой неделе, которая также включает заседания министров финансов G7, министров финансов Еврогруппы и несколько двусторонних встреч, будет включать доработку плана по ограничению цен на российскую нефть, усиление санкций против России, шаг за шагом увеличить помощь Украине и устранить угрозы для мировой экономики.
Как сообщает издание, присутствие России снова помешает министрам финансов G20 опубликовать совместное коммюнике после завершения встречи в четверг.
В апреле министр финансов США Джанет Йеллен и официальные лица из Европейского Союза, Британии, Германии, Канады, Нидерландов и Украины вышли из комнаты в знак протеста против вторжения России в Украину, когда к собравшимся обратился российский чиновник.
Напомним, что президент США Джо Байден пока не знает, встретится ли он на саммите G20 с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине.
Еще в апреле министр финансов США с рядом коллег покинули встречу G20 на выступлении России.
Также,ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20.
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