США не будут бойкотировать Россию во время встреч G20 на этой неделе, - Bloomberg

Официальные лица США не устроят на этой неделе бойкот во время встреч G20 в знак протеста против участия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"На этой неделе в столице США снова состоятся министерские встречи G20 наряду с ежегодными встречами Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они собираются, когда мировая экономика скатывается в рецессию, а война России в Украине продолжает повышать цены на энергоносители и продовольствие", - сообщает издание.

Повестка дня США на этой неделе, которая также включает заседания министров финансов G7, министров финансов Еврогруппы и несколько двусторонних встреч, будет включать доработку плана по ограничению цен на российскую нефть, усиление санкций против России, шаг за шагом увеличить помощь Украине и устранить угрозы для мировой экономики.

Как сообщает издание, присутствие России снова помешает министрам финансов G20 опубликовать совместное коммюнике после завершения встречи в четверг.

В апреле министр финансов США Джанет Йеллен и официальные лица из Европейского Союза, Британии, Германии, Канады, Нидерландов и Украины вышли из комнаты в знак протеста против вторжения России в Украину, когда к собравшимся обратился российский чиновник.