Зеленский и Путин согласились посетить саммит G20, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин якобы согласились посетить саммит стран G20 в Индонезии в ноябре.
Об этом заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National.
"Окончательное решение еще не принято", - сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен.
Посол Индонезии подчеркнул, что логистическая подготовка к приему двух президентов уже идет полным ходом.
"Мы решаем, в каких отелях их разместить", - сказал он, имея в виду необходимость избегать напряженности, размещая их не слишком близко друг к другу.
"Украина не входит в G20, но тем не менее, мы приглашаем их, как мы приглашаем ОАЭ из-за наших особых отношений с ОАЭ", - сказал Багис.
По его словам, мир будет занимать важное место в повестке дня саммита наряду со здоровьем, цифровой трансформацией и переходом на устойчивую энергетику.
"Мы хотим сделать G20 платформой для мира, а не конфликта", - сказал Багис в своем офисе в Абу-Даби.
Напомним, что вчера Байден оценил возможность переговоров с Путиным по Украине на саммите G20.
Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.