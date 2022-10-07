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Зеленский и Путин согласились посетить саммит G20, - СМИ

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Пятница 07 октября 2022 20:22
Зеленский и Путин согласились посетить саммит G20, - СМИ Коллаж РБК-Украина
Автор: Милан Лелич, Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин якобы согласились посетить саммит стран G20 в Индонезии в ноябре.

Об этом заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National.

"Окончательное решение еще не принято", - сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен.

Посол Индонезии подчеркнул, что логистическая подготовка к приему двух президентов уже идет полным ходом.

"Мы решаем, в каких отелях их разместить", - сказал он, имея в виду необходимость избегать напряженности, размещая их не слишком близко друг к другу.

"Украина не входит в G20, но тем не менее, мы приглашаем их, как мы приглашаем ОАЭ из-за наших особых отношений с ОАЭ", - сказал Багис.

По его словам, мир будет занимать важное место в повестке дня саммита наряду со здоровьем, цифровой трансформацией и переходом на устойчивую энергетику.

"Мы хотим сделать G20 платформой для мира, а не конфликта", - сказал Багис в своем офисе в Абу-Даби.

Напомним, что вчера Байден оценил возможность переговоров с Путиным по Украине на саммите G20.

Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20.

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G20 Владимир Зеленский
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