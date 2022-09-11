Лавров не бачить проблем для участі Путіна в саміті G20

У Росії вважають, що проблем для участі президента РФ Володимира Путіна в майбутньому саміті "Великої двадцятки" (G20) немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, яке наводить ТАСС .

"Не бачу проблем у тому, щоб він (Путін - ред.) взяв гідну участь у майбутніх заходах, включаючи саміт Групи двадцяти", - заявив Лавров.

За його словами, Росія нібито готова до діалогу і не буде "уникати переговорів".

Зазначимо, що саміт G20 розпочнеться 15 листопада в Індонезії. Туди був запрошений президент України Володимир Зеленський.