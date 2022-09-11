Лавров не бачить проблем для участі Путіна в саміті G20
У Росії вважають, що проблем для участі президента РФ Володимира Путіна в майбутньому саміті "Великої двадцятки" (G20) немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, яке наводить ТАСС.
"Не бачу проблем у тому, щоб він (Путін - ред.) взяв гідну участь у майбутніх заходах, включаючи саміт Групи двадцяти", - заявив Лавров.
За його словами, Росія нібито готова до діалогу і не буде "уникати переговорів".
Зазначимо, що саміт G20 розпочнеться 15 листопада в Індонезії. Туди був запрошений президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що Путін планує очно брати участь у саміті G-20.
Також ми писали, що Індонезія готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна на полях саміту "Великої двадцятки".
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