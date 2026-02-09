Без "отбора" телефонов и новый кадровый подход: Лубинец предложил изменить работу ТЦК

В Украине необходимо изменить работу территориальных центров комплектования. В частности, нужно ввести новый подход к подбору кадров.

Об этом заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания временной следственной комиссии.

Омбудсмен заявил, что в рамках нового формата работы ТЦК необходимы три ключевых шага:

Полная цифровизация проверок: Лубинец настаивает на том, что проверка данных должна проходить в электронном формате.

Новый подход к кадрам: омбудсмен призывает пересмотреть подход к комплектованию штата ТЦК. Работать с гражданскими должны люди, прошедшие соответствующую подготовку и профессиональные качества для конструктивного общения.

Соблюдение достоинства и прав человека: острым вопросом остается ограничение свободы и доступа к связи. Лубинец отметил недопустимость таких действий: