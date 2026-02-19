Батько - в ТЦК, а дитина - в інтернаті. Омбудсмен відреагував на скандал у Кривому Розі
У Кривому Розі батька-одинака мобілізували, а 14-річного син відправили в інтернат через відсутність коректно оформлених документів на відстрочку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого ВР України з прав людини Дмитра Лубінця.
"У Кривому Розі 14-річного хлопця влаштували до дитячого закладу після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані й перестав виходити на зв’язок. Через мобілізацію батька дитина залишилася сама і опинилася в інтернатній установі", - заявив Лубінець.
Деталі справи
За його словами, 14-річного хлопця тимчасово влаштовано до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кривому Розі. Його батько, який фактично самостійно виховує сина з 2022 року, так як мати перебуває за кордоном, був мобілізований після візиту до ТЦК.
При цьому, юридично факт одноосібного виховання оформлений не був. Служба у справах дітей ще у 2023 році неодноразово рекомендувала подати та оформити необхідні документи, однак цього батько не зробив. Саме це і призвело до нинішньої ситуації.
Що призвело до мобілізації батька-одинака
"Цей випадок не є поодиноким. Останнім часом ми вже фіксуємо подібні ситуації мобілізації батьків або опікунів, коли через неналежно оформлені документи діти фактично опиняються без належного правового захисту", - додав омбудсман.
Він також підкреслив, що якщо дитину фактично виховує один із батьків, це обов’язково має бути оформлено юридично. Інакше держава не бачить реальної картини і не може повноцінно захистити ні дитину, ні дорослого. У воєнний час це може мати серйозні наслідки.
"Звертаюся до всіх, хто самостійно виховує дітей. Приведіть документи в порядок. Оформлений статус одинокого батька чи матері, визначене місце проживання дитини, рішення суду щодо аліментів або батьківських прав – це не формальність, а реальний механізм захисту дитини", - підсумував Лубінець.
Омбудсман закликав до реформи ТЦК
Нагадаємо, раніше Лубінець заявив, що в Україні необхідно змінити роботу територіальних центрів комплектування. Зокрема, потрібно запровадити новий підхід до підбору кадрів. Він також наполягає на тому, що перевірка даних має відбуватися в електронному форматі.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини також заявив, що Хмельниччина стала найкращим регіоном за якістю мобілізації.