Батько - в ТЦК, а дитина - в інтернаті. Омбудсмен відреагував на скандал у Кривому Розі

У Кривому Розі батька-одинака мобілізували, а 14-річного син відправили в інтернат через відсутність коректно оформлених документів на відстрочку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого ВР України з прав людини Дмитра Лубінця.

"У Кривому Розі 14-річного хлопця влаштували до дитячого закладу після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані й перестав виходити на зв’язок. Через мобілізацію батька дитина залишилася сама і опинилася в інтернатній установі", - заявив Лубінець.

Деталі справи

За його словами, 14-річного хлопця тимчасово влаштовано до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кривому Розі. Його батько, який фактично самостійно виховує сина з 2022 року, так як мати перебуває за кордоном, був мобілізований після візиту до ТЦК.

При цьому, юридично факт одноосібного виховання оформлений не був. Служба у справах дітей ще у 2023 році неодноразово рекомендувала подати та оформити необхідні документи, однак цього батько не зробив. Саме це і призвело до нинішньої ситуації.

Що призвело до мобілізації батька-одинака

"Цей випадок не є поодиноким. Останнім часом ми вже фіксуємо подібні ситуації мобілізації батьків або опікунів, коли через неналежно оформлені документи діти фактично опиняються без належного правового захисту", - додав омбудсман.

Він також підкреслив, що якщо дитину фактично виховує один із батьків, це обов’язково має бути оформлено юридично. Інакше держава не бачить реальної картини і не може повноцінно захистити ні дитину, ні дорослого. У воєнний час це може мати серйозні наслідки.

"Звертаюся до всіх, хто самостійно виховує дітей. Приведіть документи в порядок. Оформлений статус одинокого батька чи матері, визначене місце проживання дитини, рішення суду щодо аліментів або батьківських прав – це не формальність, а реальний механізм захисту дитини", - підсумував Лубінець.