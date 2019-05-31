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"Основа" піде на вибори у складі "Батьківщини"

Новини » Вибори 2019    31.05.2019 - 21:02
"Основа" піде на вибори у складі "Батьківщини"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тарута назвав Тимошенко достойною кандидатурою на пост голови уряду

Політична партія "Основа" на позачерговому з’їзді прийняла рішення про похід у складі партії "Батьківщина" на позачергові вибори до Верховної ради. Про це заявив лідер партії Сергій Тарута, повідомляє прес-служба політсили.

"Насамперед йдеться про об’єднання ідеологічних платформ партії "Основа" та "Батьківщина" в економічному розділі  та у розділі про відновлення миру в країні. Також партії будуть координувати та узгоджувати свої дії при формуванні спільної команди у загальнонаціональному та мажоритарних округах", - заявив Тарута.

На його думку, Тимошенко – достойна кандидатура для того, щоб очолити наступний уряд.

"Українці на президентських виборах обрали лідера нації. На нього люди покладають свої сподівання на краще майбутнє. Але Володимиру Зеленському, як молодому політику, для швидких позитивних зрушень потрібен досвідчений та компетентний прем’єр-міністр, який здатен витягнути економіку з прірви сировинного зубожіння, який має дієву стратегію і потужну команду.  Я вірю в те, що саме Юлія Тимошенко на чолі уряду зможе повести Україну новим економічним курсом до успіху та розквіту", – наголосив Тарута.

Як повідомив на з’їзді голова партії "Основа" Андрій Ніколаєнко, партії будуть формувати спільний список кандидатур, виходячи з принципу включення до нього найбільш рейтингових та авторитетних осіб, рекомендованих та узгоджених політрадами партій "ВО "Батьківщина" та "Основа".

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