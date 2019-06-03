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Тимошенко закликала Раду зосередитися на інтересах людей

Новини » Політика    03.06.2019 - 12:22
Тимошенко закликала Раду зосередитися на інтересах людей
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Підвищення тарифів на газ Тимошенко назвала знущанням з людей

Лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко закликала Верховну раду зосередитися на інтересах людей. Про це вона заявила під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій та груп 3 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Тимошенко зазначила, що всупереч очікуванням українців при владі залишився старий уряд, який з 1 червня знову підвищує ціни на газ.

"У світі сьогодні ціна на газ уже досягає 150 дол. за тисячу кубометрів, а нашим людям його по 320 дол. продають. Хто дав право на таке знущання з людей?", - сказала лідер "Батьківщини".

За її словами, підвищення цін на газ для українців на тлі падіння цін у світі є кримінальним злочином. Саме тому Тимошенко закликала депутатів відкласти усі другорядні питання і зосередитися на змінах в інтересах людей.

Окрім того, Тимошенко висловила занепокоєння тим, що урядовці та депутати "чіпляються за крісла" і намагаються зірвати дострокові вибори.

"Невідкладно треба було розпускати парламент і призначати новий уряд через створення коаліцій в новій Раді. Але сьогодні під загрозою проведення дострокових парламентських виборів. Через Конституційний суд (КС), що частково сформований ще за часи Януковича, все це болото в парламенті хоче пролонгувати своє життя до осені разом із підвищенням тарифів, зниженням зарплат, відсутністю бюджетної стратегії. КС планує стати співучасником того, щоб зірвати дострокові вибори до Ради", – пояснила вона.

Тимошенко зазначила, що три роки коаліції не існує, три роки порушена Конституція і "замість коаліції є ситуативні зібрання під окремі лобістські закони, які зробили країну біднішою".

"Ми мусимо всі чітко сказати: жодного зриву дострокових виборів бути не може. 21 липня запланували – значить вибори мають бути проведені 21 липня. Якщо стара система разом з КС зірве їх – це буде зроблено всупереч інтересам народу", – підсумувала лідер "Батьківщини".

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