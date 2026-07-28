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Банковая не планирует возвращать Федорова и рассчитывает на спад протестов, - источники

10:21 28.07.2026 Вт
2 мин
Какие настроения сейчас царят в команде президента?
aimg Милан Лелич aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский пока не собирается идти на уступки в вопросе возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны.

Даже длительные "картонные протесты" до сих пор не смогли убедить главу государства изменить свое решение по Федорову.

По словам источников из окружения Зеленского, готовность президента "уступать" или "слышать" имеет свои пределы.

Он выполнил требование украинцев об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, однако требование по министру обороны выполнять не планирует.

Украинцы также не собираются сдаваться - протесты продолжаются. Более того, в ближайшую пятницу, именно к возвращению Зеленского из-за границы, обсуждается даже идея изменить их формат: вместо статического протеста на площади возле театра Франко предлагают провести шествие.

По убеждению инсайдеров в команде президента, рано или поздно протесты утихнут.

"Им (протестующим - ред.) нужно будет переходить к системному подходу. Просто так, "на вайбе", долго протестовать не получится. Кроме того, протесты имеют силу, когда все это не превращается в Гайд-парк, а есть одно мощное и понятное требование, а не когда каждый требует что-то свое, как с Кимом", - заявил он.

Кстати, выяснилось, что летом 2025 года, в начале первых "картонных протестов", на совещаниях звучали предложения устроить там определенные провокации. Однако Зеленский отбросил эти идеи.

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