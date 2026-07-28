Пойдет ли Федоров в политику: ответ источников из его окружения
У бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова пока нет никаких политических амбиций. Тем не менее, все еще может измениться.
Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Переполох на Банковой. Как Зеленский выбрал Драпатого и пойдет ли Федоров в политику".
По словам инсайдеров, команда Федорова прекрасно осознает, что нынешний резкий всплеск его популярности быстро пройдет.
Сам экс-министр не планирует идти в большую политику. Тем не менее, как утверждает источник в его окружении, Федоров может изменить свое решение под давлением внешних обстоятельств.
Бывший глава Минобороны будет учитывать, как развиваются события с протестами, на поле боя, будет ли давление на него и членов его команды.
По словам инсайдеров РБК-Украина в "Слуге народа", Федоров потенциально мог бы стать "лицом" нового прогрессивно-либерально-антикоррупционного проекта типа "Голоса" или "Самопомощи".
Что интересно, потенциальные участники такой партии уже проводили соцзамеры и пришли к выводу, что им не хватает яркого лидера. Именно Федоров в такой роли выглядел бы органично. Впрочем, пока это только спекуляции.
"Миша нашел формат, как дать гарантии, что он не пойдет сам в политику, а будет оставаться в команде. Если нет, пойдет в бизнес или будет заниматься think tanks в оборонной сфере или чем-то подобным. Так что это все отмазки", - объяснил инсайдер РБК-Украина из окружения Федорова.
Напомним, Think tanks (англ. think tank, буквально "мозговой центр") - это аналитические центры, занимающиеся исследованиями, разработкой государственной политики, подготовкой экспертных рекомендаций и консультированием власти, бизнеса или общественных организаций.
Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, как Зеленский объяснил Федорову отказ назначить его министром обороны.
Также стало известно, что Федоров был приглашен советником в одну из стран НАТО.
Кроме того, выяснилось, почему экс-министр обороны отбросил предложения Зеленского по новой должности.