Пойдет ли Федоров в политику: ответ источников из его окружения

У бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова пока нет никаких политических амбиций. Тем не менее, все еще может измениться.

По словам инсайдеров, команда Федорова прекрасно осознает, что нынешний резкий всплеск его популярности быстро пройдет.

Сам экс-министр не планирует идти в большую политику. Тем не менее, как утверждает источник в его окружении, Федоров может изменить свое решение под давлением внешних обстоятельств.

Бывший глава Минобороны будет учитывать, как развиваются события с протестами, на поле боя, будет ли давление на него и членов его команды.

По словам инсайдеров РБК-Украина в "Слуге народа", Федоров потенциально мог бы стать "лицом" нового прогрессивно-либерально-антикоррупционного проекта типа "Голоса" или "Самопомощи".

Что интересно, потенциальные участники такой партии уже проводили соцзамеры и пришли к выводу, что им не хватает яркого лидера. Именно Федоров в такой роли выглядел бы органично. Впрочем, пока это только спекуляции.

"Миша нашел формат, как дать гарантии, что он не пойдет сам в политику, а будет оставаться в команде. Если нет, пойдет в бизнес или будет заниматься think tanks в оборонной сфере или чем-то подобным. Так что это все отмазки", - объяснил инсайдер РБК-Украина из окружения Федорова.

Напомним, Think tanks (англ. think tank, буквально "мозговой центр") - это аналитические центры, занимающиеся исследованиями, разработкой государственной политики, подготовкой экспертных рекомендаций и консультированием власти, бизнеса или общественных организаций.