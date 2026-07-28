ua en ru
Вт, 28 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Пойдет ли Федоров в политику: ответ источников из его окружения

09:46 28.07.2026 Вт
2 мин
На решение экс-министра влияют многие факторы
aimg Милан Лелич aimg Юлия Капитонова
Пойдет ли Федоров в политику: ответ источников из его окружения Фото: Михаил Федоров, экс-министр обороны Украины (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

У бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова пока нет никаких политических амбиций. Тем не менее, все еще может измениться.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Переполох на Банковой. Как Зеленский выбрал Драпатого и пойдет ли Федоров в политику".

По словам инсайдеров, команда Федорова прекрасно осознает, что нынешний резкий всплеск его популярности быстро пройдет.

Сам экс-министр не планирует идти в большую политику. Тем не менее, как утверждает источник в его окружении, Федоров может изменить свое решение под давлением внешних обстоятельств.

Бывший глава Минобороны будет учитывать, как развиваются события с протестами, на поле боя, будет ли давление на него и членов его команды.

По словам инсайдеров РБК-Украина в "Слуге народа", Федоров потенциально мог бы стать "лицом" нового прогрессивно-либерально-антикоррупционного проекта типа "Голоса" или "Самопомощи".

Что интересно, потенциальные участники такой партии уже проводили соцзамеры и пришли к выводу, что им не хватает яркого лидера. Именно Федоров в такой роли выглядел бы органично. Впрочем, пока это только спекуляции.

"Миша нашел формат, как дать гарантии, что он не пойдет сам в политику, а будет оставаться в команде. Если нет, пойдет в бизнес или будет заниматься think tanks в оборонной сфере или чем-то подобным. Так что это все отмазки", - объяснил инсайдер РБК-Украина из окружения Федорова.

Напомним, Think tanks (англ. think tank, буквально "мозговой центр") - это аналитические центры, занимающиеся исследованиями, разработкой государственной политики, подготовкой экспертных рекомендаций и консультированием власти, бизнеса или общественных организаций.

Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, как Зеленский объяснил Федорову отказ назначить его министром обороны.

Также стало известно, что Федоров был приглашен советником в одну из стран НАТО.

Кроме того, выяснилось, почему экс-министр обороны отбросил предложения Зеленского по новой должности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Министерство обороны РФ Михаил Федоров Война России против Украины
Новости
Зеленский прибыл в США и раскрыл приоритет №1 в переговорах с Трампом
Зеленский прибыл в США и раскрыл приоритет №1 в переговорах с Трампом
Аналитика
Переполох на Банковой. Как Зеленский выбрал Драпатого и пойдет ли Федоров в политику
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Переполох на Банковой. Как Зеленский выбрал Драпатого и пойдет ли Федоров в политику