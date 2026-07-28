ua en ru
Вт, 28 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Не только Драпатый: источники рассказали, кто мог стать новым главкомом вместо Сырского

08:46 28.07.2026 Вт
2 мин
Некоторые кандидаты на должность брали самоотвод
aimg Милан Лелич aimg Юлия Капитонова
Не только Драпатый: источники рассказали, кто мог стать новым главкомом вместо Сырского Фото: Олег Апостол, командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины (wikipedia.org)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Чтобы назначить достойного главнокомандующего ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский поручил нескольким доверенным лицам провести комплексный анализ разных кандидатов, а не только Михаила Драпатого.

Об этом своем материале пишет журналист РБК-Украина Милан Лелич.

Доверенные лица Зеленского общались с бывшими и нынешними коллегами всех кандидатов, а также с подчиненными и руководителями.

"Мне кажется, это был один из лучших - если не самый лучший и самый системный - кадровых отборов, которые мы проводили. При этом примерно 95% людей сказали, что альтернативы Сырскому по масштабу, опыту и компетенциям нет", - вспоминает один из тех, кто занимался этим "кастингом".

Однако была конкретная цель - показать войску новые подходы.

Что интересно, некоторые потенциальные претенденты даже брали самоотвод. Они утверждали, что у них мало знаний и навыков для такой должности.

"В результате Драпатый оказался ближе всего к так называемому "второму варианту". Апостол - тоже, но он считается близким к Сырскому, и мы не хотели создавать впечатление, что замена была произведена просто так", - объяснил источник РБК-Украина.

Кто такой Олег Апостол?

Речь идет об известном украинском военном, генерал-майоре и командующем Десантно-штурмовыми войсками Украины.

Сейчас ему 39 лет.

Апостол родился в Ивано-Франковске. Образование получил в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по специальности "боевое применение и управление действиями подразделений аэромобильных войск".

Он является участником российско-украинской войны с 2014 года. Вместе с побратимами несколько раз заходил в Николаевку Донецкой области и проводил штурмовые действия против укрепрайонов российских оккупантов. Тогда военные вызвали на себя огонь, чтобы выявить огневые позиции врага и уничтожить их мощным огнем.

29 ноября 2024 года был назначен заместителем Главнокомандующего ВСУ.

3 июня 2025 года Апостол стал командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Кстати, ранее РБК-Украина предупреждало, что против Драпатого начали специальную операцию в социальных сетях.

Также мы писали, о чем именно заявил Сырский на фоне своей отставки.

Кроме того, стало известно, сколько украинцев на самом деле поддерживают увольнение Сырского.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Вооруженные силы Украины Михаил Драпатый Александр Сырский Владимир Зеленский
Новости
СМИ узнали время встречи Зеленского и Трампа в США
СМИ узнали время встречи Зеленского и Трампа в США
Аналитика
Переполох на Банковой. Как Зеленский выбрал Драпатого и пойдет ли Федоров в политику
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Переполох на Банковой. Как Зеленский выбрал Драпатого и пойдет ли Федоров в политику