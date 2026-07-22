ua en ru
Ср, 22 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сколько украинцев поддерживают увольнение Сырского: результаты опроса

15:22 22.07.2026 Ср
2 мин
Решение Зеленского стало реакцией на требования граждан
aimg Юлия Капитонова
Сколько украинцев поддерживают увольнение Сырского: результаты опроса Фото: Александр Сырский, бывший главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Большинство украинцев поддерживают отставку Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Rating Group.

20-21 июля 2026 состоялся новый репрезентативный опрос населения Украины.

Он был завершен еще до того, как президент Владимир Зеленский уволил Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

Как оказалось, отставку экс-головкома поддержали более половины опрошенных украинцев - 55%.

Что также интересно, против увольнения выступили 15% респондентов.

Еще 19% заявили, что относятся безразлично к этому вопросу, а 11% граждан выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

Кстати, в рейтинге доверия украинцев Сырский находится на шестой позиции с 23%.

Как сам Сырский отреагировал на решение Зеленского

Бывший главком впервые прокомментировал свою отставку утром 22 июля.

Он заявил, что продолжит бороться за победу Украины в войне с Россией, несмотря на потерю должности.

Сырский напомнил, что последние 12 лет своей жизни посвятил фронту и защите страны от оккупантов.

Также экс-главком отметил, что в этом году под его командованием было освобождено 700 квадратных километров.

"Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления - с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как уничтожать врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено", - обратился Сырский к Драпатому.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 июля Зеленский объявил об увольнении Сырского от должности главкома ВСУ.

Кроме того, в этот же день глава государства выбрал Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.

Также стало известно, что Зеленский предложил Федорову новую должность.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Война России против Украины Александр Сырский
Новости
Россия ударила дронами по Одессе, есть пострадавшие
Россия ударила дронами по Одессе, есть пострадавшие
Аналитика
Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову
Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Ульяна Безпалько Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову