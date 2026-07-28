UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Банкова не планує повертати Федорова та розраховує на спад протестів, - джерела

10:21 28.07.2026 Вт
2 хв
Які настрої наразі панують у команді президента?
aimg Мілан Лєліч aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський поки не збирається йти на поступки в питанні повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Навіть тривалі "картонні протести" досі не змогли переконати главу держави змінити своє рішення щодо Федорова.

За словами джерел з оточення Зеленського, готовність президента "поступатися" чи "чути" має свої межі.

Він виконав вимогу українців щодо звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, однак вимогу щодо міністра оборони виконувати не планує.

Українці також не збираються здаватися - протести тривають. Ба більше, найближчої п'ятниці, саме до повернення Зеленського з-за кордону, обговорюється навіть ідея змінити їхній формат: замість статичного протесту на площі біля театру Франка пропонують провести ходу.

На переконання інсайдерів у команді президента, рано чи пізно протести вщухнуть.

"Їм (протестувальникам - ред.) треба буде переходити до системного підходу. Просто так, "на вайбі", довго протестувати не вийде. Крім того, протести мають силу, коли все це не перетворюється на Гайд-парк, а є одна потужна й зрозуміла вимога, а не коли кожен вимагає щось своє, як із Кімом", - заявив один зі співрозмовників.

До речі, з'ясувалося, що влітку 2025 року, на початку перших "картонних протестів", на нарадах із цього приводу лунали пропозиції влаштувати там певні провокації. Однак Зеленський відкинув ці ідеї.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийМіністерство оборони УкраїниМихайло Федоров