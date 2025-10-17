Банкиры улучшили прогноз по росту цен в Украине

Инфляция в Украине уже замедлилась по сравнению с пиковыми значениями. Банкиры ждут продолжения тенденции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
Банкиры в октябре улучшили инфляционные ожидания до 10,0%. В июле они прогнозировали рост цен на уровне 11,6% в течение ближайших 12 месяцев.
Однако финансовые аналитики в октябре ухудшили прогноз до 7,4% по сравнению с 7,2% в сентябре 2025 года.
Инфляционные ожидания населения ухудшились в сентябре до 10,8% по сравнению с 10,1% в августе.
Руководители предприятий в июле прогнозировали инфляцию на уровне 11,4% (прогноз за май - 10,9%).
Напомним, в сентябре 2025 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 11,9%.
По словам главы НБУ Андрея Пышного, тенденция к замедлению инфляции сохранится и в дальнейшем. На это будут влиять новые урожаи и политика регулятора.
НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.
Цены на продовольственные товары, произведенные в Украине, продолжают расти высокими темпами. В августе они выросли на 18,9%. Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.
Пока украинцы экономят на овощах и фруктах, которые существенно подешевели. Однако эксперты предупреждают: сезонное удешевление подходит к концу.