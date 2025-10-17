Банкіри поліпшили прогноз щодо зростання цін в Україні

Банкіри в жовтні поліпшили інфляційні очікування до 10,0%. У липні вони прогнозували зростання цін на рівні 11,6% протягом найближчих 12 місяців.

Однак фінансові аналітики в жовтні погіршили прогноз до 7,4% порівняно з 7,2% у вересні 2025 року.

Інфляційні очікування населення погіршилися у вересні до 10,8% порівняно з 10,1% у серпні.

Керівники підприємств у липні прогнозували інфляцію на рівні 11,4% (прогноз за травень - 10,9%).

