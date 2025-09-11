Инфляция в Украине замедляется быстрее прогноза НБУ: что будет с ценами осенью
Темпы роста потребительских цен в Украине продолжают снижаться три месяца подряд. Инфляция падает быстрее прогноза НБУ.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
Факторы снижения цен
Как отметил Пышный, укреплению ценовой стабильности способствовали несколько факторов. Благодаря новым урожаям замедлилась инфляция сырых продуктов, что сдержало рост стоимости обработанных продуктов.
Кроме того, замедлилась динамика цен на услуги и непродовольственные товары. Это стало результатом как монетарной политики НБУ, так и уменьшения дисбалансов на рынке труда. В частности, сократился разрыв между зарплатными ожиданиями и предложениями работодателей, а также выросло предложение рабочей силы.
Ожидания населения и бизнеса
Пышный отметил, что в августе улучшились инфляционные ожидания домохозяйств и финансовых аналитиков. В то же время большинство респондентов продолжают оценивать инфляцию на двузначном уровне.
Статистика поисковых запросов свидетельствует, что внимание украинцев к теме инфляции остается повышенным, добавил он.
Дальнейшие перспективы
По словам главы НБУ, тенденция к замедлению инфляции сохранится и в дальнейшем. На это будут влиять новые урожаи и политика регулятора, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка.
По данным Госстата, годовая инфляция в августе 2025 года замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле. Два месяца подряд - в июле и августе - в Украине наблюдалась сезонная дефляция. Цены снижались из-за удешевления овощей и фруктов нового урожая.
НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.