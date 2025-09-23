ua en ru
Производители продуктов подняли цены почти на 20%: что в Украине дорожает быстрее

Украина, Вторник 23 сентября 2025 13:05
Производители продуктов подняли цены почти на 20%: что в Украине дорожает быстрее
Автор: Александр Белоус

Цены на продовольственные товары, произведенные в Украине, продолжают расти высокими темпами. Больше всего подняли оптовые цены на мясо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в августе 2025 года Цены на мясо и мясные продукты выросли на 23,4% в целом. Внутренние цены повысились на 23,8%, тогда как экспортные - на 12,7%.

Молочные продукты подорожали на 17,7% в целом, внутренние цены выросли на 18,7%, экспортные - на 5,8%.

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия поднялись на 15,5% в целом. Внутри Украины рост составил 15,1%, а на экспорт - 24,2%. Напитки подорожали на 9,7%, в частности внутри страны - на 10,0%, за границу - на 9,4%.

В то же время выделяется сахар, который в августе подешевел на 8,8%, в том числе внутри Украины на 8,7%.

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.
Продовольственная инфляция

Продовольственная инфляция в Украине постепенно замедляется. По данным Госстата, в августе 2025 года по сравнению с августом прошлого года средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине выросли на 20,5%.

В августе украинцы сэкономили на овощах и фруктах, которые существенно подешевели. Однако эксперты предупреждают: сезонное удешевление подходит к концу.

По данным продовольственного агентства ООН (ФАО), в августе 2025 года мировые цены на мясо и растительные масла достигли многолетних максимумов. Одновременно подешевели зерновые и молочная продукция.

