Инфляция в Украине снова ускорилась: какие товары подорожали в сентябре
Базовая инфляция в сентябре 2025 года выросла до 1,3% по сравнению с августом. В то же время в годовом измерении этот показатель замедлился до 11%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
Цены снова пошли вверх
После двух месяцев снижения потребительские цены в сентябре выросли на 0,3%, тогда как в июле и августе зафиксировали спад на 0,2%. В годовом измерении инфляция составляет 11,9%.
Что подешевело
На потребительском рынке в сентябре снизились цены на продукты и безалкогольные напитки - в среднем на 0,8%.
- больше всего подешевели фрукты (на 11,8%) и овощи (на 10,6%).
- также упали цены на яйца, сахар и рис - от 1,3% до 2,9%.
Что подорожало
Несмотря на сезонное удешевление части продуктов, выросли цены на сало, растительное масло, рыбу, кисломолочную продукцию, мясо, хлеб и сливочное масло - от 0,7% до 4%.
В то же время алкоголь и табак подорожали на 1,2%, в частности табачные изделия - на 1,4%, алкогольные напитки - на 1,0%.
Одежда, обувь и образование - также дороже
Цены на одежду и обувь в сентябре выросли существенно - на 9,1% и 7,3% соответственно.
Услуги в сфере образования подорожали в среднем на 12,4%, в частности:
- высшее образование - на 16,8%,
- среднее образование - на 8,5%.
Изменения потребительских цен сентября по сравнению с августом (инфографика Госстат)
