ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Инфляция в Украине снова ускорилась: какие товары подорожали в сентябре

Пятница 10 октября 2025 12:08
UA EN RU
Инфляция в Украине снова ускорилась: какие товары подорожали в сентябре В Украине снова подорожали товары (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Базовая инфляция в сентябре 2025 года выросла до 1,3% по сравнению с августом. В то же время в годовом измерении этот показатель замедлился до 11%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

Цены снова пошли вверх

После двух месяцев снижения потребительские цены в сентябре выросли на 0,3%, тогда как в июле и августе зафиксировали спад на 0,2%. В годовом измерении инфляция составляет 11,9%.

Что подешевело

На потребительском рынке в сентябре снизились цены на продукты и безалкогольные напитки - в среднем на 0,8%.

  • больше всего подешевели фрукты (на 11,8%) и овощи (на 10,6%).
  • также упали цены на яйца, сахар и рис - от 1,3% до 2,9%.

Что подорожало

Несмотря на сезонное удешевление части продуктов, выросли цены на сало, растительное масло, рыбу, кисломолочную продукцию, мясо, хлеб и сливочное масло - от 0,7% до 4%.

В то же время алкоголь и табак подорожали на 1,2%, в частности табачные изделия - на 1,4%, алкогольные напитки - на 1,0%.

Одежда, обувь и образование - также дороже

Цены на одежду и обувь в сентябре выросли существенно - на 9,1% и 7,3% соответственно.

Услуги в сфере образования подорожали в среднем на 12,4%, в частности:

  • высшее образование - на 16,8%,
  • среднее образование - на 8,5%.

Инфляция в Украине снова ускорилась: какие товары подорожали в сентябреИзменения потребительских цен сентября по сравнению с августом (инфографика Госстат)

Читайте также о том, что будет с ценами на базовые продукты в Украине осенью и когда лучше всего скупать овощи на зиму, чтобы это было выгоднее всего.

Ранее мы писали о том, чего ожидать от цен на растительное масло этой осенью и почему стоимость этого продукта постоянно растет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфляция в Украине Цены в Украине
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит