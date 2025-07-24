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НБУ ухудшил прогноз по росту цен в Украине на 2025-2026 годы

Украина, Четверг 24 июля 2025 14:11
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НБУ ухудшил прогноз по росту цен в Украине на 2025-2026 годы Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 9,7%. В апреле центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 8,7%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 6,6% (предыдущий прогноз - 5,0%), в 2027 году инфляция составит 5,0% (предыдущий прогноз - 5,0%).
НБУ ухудшил прогноз по росту цен в Украине на 2025-2026 годы

Таким образом, инфляция вернется к цели только в 2027 году.

"Учитывая существенные потери от войны и дальнейший перенос на цены растущих расходов бизнеса, ухудшение прогноза урожаев и эффекты от фактического ослабления гривны к евро", - сказал Пышный.

Прогноз НБУ

Как отметил Пышный, динамика инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от фактического влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.

По предварительным оценкам НБУ, в июле общая инфляция может несколько вырасти, тогда как базовая инфляция в дальнейшем будет снижаться. В последующие месяцы ожидается выход инфляции на траекторию устойчивого замедления.

Инфляция в Украине

НБУ декларирует цель по инфляции на уровне 5,0%. Однако в прошлом году цены выросли на 12,0%, а в мае прыгнули до 15,9%.

Потребительская инфляция в Украине в июне 2025 года замедлилась до 14,3% из-за эффекта базы сравнения.

Инфляционные ожидания банкиров, населения и руководителей предприятий остаются высокими - более 10% в течение следующего года.

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