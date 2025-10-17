Банкиры улучшили прогноз по росту цен в Украине

Инфляция в Украине уже замедлилась по сравнению с пиковыми значениями. Банкиры ждут продолжения тенденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

Банкиры в октябре улучшили инфляционные ожидания до 10,0%. В июле они прогнозировали рост цен на уровне 11,6% в течение ближайших 12 месяцев.

Однако финансовые аналитики в октябре ухудшили прогноз до 7,4% по сравнению с 7,2% в сентябре 2025 года.

Инфляционные ожидания населения ухудшились в сентябре до 10,8% по сравнению с 10,1% в августе.

Руководители предприятий в июле прогнозировали инфляцию на уровне 11,4% (прогноз за май - 10,9%).

