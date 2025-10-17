Банкіри поліпшили прогноз щодо зростання цін в Україні
Інфляція в Україні вже сповільнилася порівняно з піковими значеннями. Банкіри чекають продовження тенденції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
Банкіри в жовтні поліпшили інфляційні очікування до 10,0%. У липні вони прогнозували зростання цін на рівні 11,6% протягом найближчих 12 місяців.
Однак фінансові аналітики в жовтні погіршили прогноз до 7,4% порівняно з 7,2% у вересні 2025 року.
Інфляційні очікування населення погіршилися у вересні до 10,8% порівняно з 10,1% у серпні.
Керівники підприємств у липні прогнозували інфляцію на рівні 11,4% (прогноз за травень - 10,9%).
Інфляція в Україні
Нагадаємо, у вересні 2025 року річна інфляція в Україні сповільнилася до 11,9%.
За словами глави НБУ Андрія Пишного, тенденція до уповільнення інфляції збережеться й надалі. На це впливатимуть нові врожаї та політика регулятора.
НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.
Ціни на продовольчі товари, вироблені в Україні, продовжують зростати високими темпами. У серпні вони зросли на 18,9%. Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.
Поки що українці економлять на овочах і фруктах, які суттєво подешевшали. Однак експерти попереджають: сезонне здешевлення добігає кінця.