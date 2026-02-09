ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Банкир-агент ФСБ в Киеве сливал данные ВСУ и координаты дата-центра: ему грозит пожизненное

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 11:00
UA EN RU
Банкир-агент ФСБ в Киеве сливал данные ВСУ и координаты дата-центра: ему грозит пожизненное Иллюстративное фото: банкир-агент ФСБ в Киеве сливал данные ВСУ и координаты дата-центра (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины задержала в Киеве работника одного из коммерческих банков, который оказался агентом ФСБ и передавал российским спецслужбам персональные данные военных Сил обороны и волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Читайте также: СБУ поразила завод РФ, который производит компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-101

Собирал данные военных и волонтеров

По данным следствия, 40-летний работник банка собирал информацию о клиентах финансового учреждения из числа военнослужащих Сил обороны и волонтеров, которые открывали счета для помощи ВСУ.

Полученные сведения оккупанты могли использовать для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций.

Передавал координаты и проводил доразведку

После вербовки агент получал от куратора "тестовые" задания - проводил доразведку вблизи мест базирования украинских подразделений в Киеве, фотографировал здания и собирал координаты потенциальных объектов.

Также он должен был передать российским спецслужбам координаты резервного дата-центра банка, где хранилась база данных клиентов.

Фото: банкир-агент ФСБ в Киеве сливал данные ВСУ и координаты дата-центра (t.me/SBUkr)

Задержание и подозрение

Правоохранители разоблачили агента заблаговременно, задокументировали его деятельность и задержали по месту жительства. Во время обысков у него изъяли смартфоны, сменные SIM-карты и ноутбуки с накопленными персональными данными и контактами представителей ФСБ.

Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Разоблачение агентов РФ

Недавно в Кропивницком задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

По данным следствия, девушка должна была установить на территории Кропивницкой ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер, однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили ее действия и задержали подозреваемую.

Кроме того, ранее суд вынес приговор агенту РФ, который пытался навести дроновую атаку на энергетические объекты Ровенской АЭС. Мужчина устанавливал GPS-трекеры на высоковольтных линиях электропередач и был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ колаборант Война в Украине
Новости
Трагедия в Богодухове: российский дрон убил 10-летнего мальчика и его мать в их доме
Трагедия в Богодухове: российский дрон убил 10-летнего мальчика и его мать в их доме
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ