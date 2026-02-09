Банкир-агент ФСБ в Киеве сливал данные ВСУ и координаты дата-центра: ему грозит пожизненное

Служба безопасности Украины задержала в Киеве работника одного из коммерческих банков, который оказался агентом ФСБ и передавал российским спецслужбам персональные данные военных Сил обороны и волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Собирал данные военных и волонтеров

По данным следствия, 40-летний работник банка собирал информацию о клиентах финансового учреждения из числа военнослужащих Сил обороны и волонтеров, которые открывали счета для помощи ВСУ.

Полученные сведения оккупанты могли использовать для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций.

Передавал координаты и проводил доразведку

После вербовки агент получал от куратора "тестовые" задания - проводил доразведку вблизи мест базирования украинских подразделений в Киеве, фотографировал здания и собирал координаты потенциальных объектов.

Также он должен был передать российским спецслужбам координаты резервного дата-центра банка, где хранилась база данных клиентов.

Фото: банкир-агент ФСБ в Киеве сливал данные ВСУ и координаты дата-центра (t.me/SBUkr)

Задержание и подозрение

Правоохранители разоблачили агента заблаговременно, задокументировали его деятельность и задержали по месту жительства. Во время обысков у него изъяли смартфоны, сменные SIM-карты и ноутбуки с накопленными персональными данными и контактами представителей ФСБ.

Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.