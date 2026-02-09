Банкір-агент ФСБ у Києві зливав дані ЗСУ та координати дата-центру: йому загрожує довічне
Служба безпеки України затримала у Києві працівника одного з комерційних банків, який виявився агентом ФСБ та передавав російським спецслужбам персональні дані військових Сил оборони і волонтерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Збирав дані військових і волонтерів
За даними слідства, 40-річний працівник банку збирав інформацію про клієнтів фінансової установи з числа військовослужбовців Сил оборони та волонтерів, які відкривали рахунки для допомоги ЗСУ.
Отримані відомості окупанти могли використати для підготовки терактів, інформаційних диверсій і вербувальних операцій.
Передавав координати та проводив дорозвідку
Після вербування агент отримував від куратора "тестові" завдання - проводив дорозвідку поблизу місць базування українських підрозділів у Києві, фотографував будівлі та збирав координати потенційних об’єктів.
Також він мав передати російським спецслужбам координати резервного дата-центру банку, де зберігалася база даних клієнтів.
Затримання і підозра
Правоохоронці викрили агента завчасно, задокументували його діяльність і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили смартфони, змінні SIM-карти та ноутбуки з накопиченими персональними даними і контактами представників ФСБ.
Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Викриття агентів РФ
Нещодавно в Кропивницькому затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.
За даними слідства, дівчина мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер, однак співробітники СБУ завчасно викрили її дії та затримали підозрювану.
Крім того, раніше суд виніс вирок агенту РФ, який намагався навести дронову атаку на енергетичні об’єкти Рівненської АЕС. Чоловік встановлював GPS-трекери на високовольтних лініях електропередач і був засуджений до 15 років позбавлення волі.