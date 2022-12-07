Бандера и не только. Перевернут ли Украина и Польша исторический конфликт: мнение посла

Польша продолжает поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. Впрочем, вопрос исторического конфликта в украинско-польских отношениях на фоне этого не перевернут и над этим еще предстоит работать.

"Мы этого не откладывали. Я присутствовал на всех разговорах, встречах представителей Польши и Украины - там всегда в приоритете есть помощь: что вам, украинцам, нужно, что есть у нас, и чем мы вам можем помочь. Но и всегда вопрос подчеркивался важности таких тем, которые всем понятны. Условный польский Ковальский может не понимать, зачем вам поставлять "Перуны", потому что он не специалист в этой сфере. А об установлении памятника или уничтожении могилы - каждый Ковальский будет это понимать", - объясняет Цихоцкий.

В свою очередь посол выразил благодарность за положительный ответ на запрос одной из польских неправительственных организаций по поиску и эксгумации погибших.

"Есть символическое решение о львах во Львове (открытие скульптур львов на польском военном мемориале, - ред.)...В демократических государствах есть, и об этом когда-то очень интересно разговаривал глава нашего МИД Рау с вашим премьер-министром Шмыгалем в Киеве, что вопрос этих явлений в сфере идентичности - он не зависит только от президента или премьера. Вот какой-то город или село ставит какой-то памятник, это и в Украине, и в Польше происходит. Вы иногда возмущены тем, что таблицы с какими-то фамилиями…", - обращает внимание Цихоцкий.

Также он прокомментировал реакцию поляков на "тематические" появления новых улиц в Украине.

"Но в каком-то польском селе или городке местное самоуправление говорит: "Нет, для нас это болезненная тема, потому что мы узнали от людей с этими фамилиями какой-то вред, почему мы имеем…", - объясняет посол.

Он рассказал, что за время работы послом в Киеве для него самым сложным оказалось то, что в столице вообще не понимали важности этих дел.

"Тут другая температура эмоций по отношению к УПА, Армии Краевой, Пилсудскому, Петлюре и т.д. А чем ближе граница, тем иначе", - акцентировал Цихоцкий.

Посол выразил уверенность, что в результате трагедий и катастроф, связанных с агрессией, стороны будут с большим уважением относиться к эмоциям. И назвал принципиальным то, чтобы "не было административного запрета, какой-либо цензуры с точки зрения другой стороны, в учебниках, в каких-либо публичных заявлениях, в прессе, в СМИ".

По мнению Цихоцкого, следует разделять вопросы между государственными отношениями и общественными эмоциями.

"Я уверен, что мы можем быстро, и это уже делается, снимать какие-то административно-официальные, законодательные ограничения на дискуссии между учеными, на публикации книг, фильмов. Нам же не разрешили здесь в Украине показ фильма "Волынь". Он не антиукраинский, он антивоенный, там есть и плохие украинцы, и плохие поляки, и справедливые украинцы, и справедливые поляки", - отметил посол.

По его словам, этот вопрос нельзя быстро решить.

"А вот эмоции… Вот скажите, пожалуйста, сколько будет продолжаться дискуссия между украинцами из Изюма, где я три дня тому назад был, и Тернополя по Бандере, Шухевичу?... Поэтому я оптимистично отношусь и к польско-украинским отношениям. То, что я сейчас вижу, это опять-таки, принудительная временная релокация", - подытожил Цихоцкий.