Бандера і не тільки. Чи перегорнуть Україна та Польща історичний конфлікт: думка посла

Польща продовжує підтримувати Україну в її протистоянні російській агресії. Втім, питання історичного конфлікту в українсько-польських відносинах на тлі цього не перегорнуте й над цим ще треба працювати.

"Ми цього не відкладали. Я був присутній на всіх розмовах, зустрічах представників Польщі та України - там завжди в пріоритеті є допомога: що вам, українцям, потрібно, що є у нас, і чим ми вам можемо допомогти. Але і завжди питання підкреслювалося важливості таких тем, які для всіх зрозумілі. Умовний польський Ковальский може не розуміти, навіщо вам постачати "Перуни", бо він не спеціаліст у цій сфері. А про встановлення пам'ятника чи знищення могили - кожен Ковальський буде це розуміти", - пояснює Ціхоцький.

Своєю чергою посол висловив вдячність за позитивну відповідь на запит однієї з польських неурядових організацій щодо пошуку й ексгумації загиблих.

"Є символічне рішення про левів у Львові (відкриття скульптур левів на польському військовому меморіалі, - ред.)...В демократичних державах є, і про це колись дуже цікаво розмовляв голова нашого МЗС Рау з вашим прем'єр-міністром Шмигалем в Києві, що питання цих явищ у сфері ідентичності - воно не залежить тільки від президента чи прем'єра. Ось якесь місто чи село ставить якийсь пам'ятник, це і в Україні, і в Польщі відбувається. Ви іноді обурені тим, що таблиці з якимись прізвищами…", - звертає увагу Ціхоцький.

Також він прокоментував і реакцію поляків на "тематичні" появи нових вулиць в Україні.

"Але в якомусь польському селі чи містечку місцеве самоврядування каже: "Ні, для нас це болюча тема, бо ми пізнали від людей з цими прізвищами якоїсь шкоди, чому ми маємо…", - пояснює посол.

Він розповів, що за час своєї роботи послом в Києві для нього найскладнішим виявилося те, що в столиці взагалі не розуміли важливості цих справ.

"Тут інша температура емоцій щодо УПА, Армії Крайової, Пілсудського, Петлюри тощо. А чим ближче кордон, тим інакше", - акцентував Ціхоцький.

Посол висловив впевненість, що внаслідок трагедій і катастроф, пов'язаних з агресією, сторони будуть з більшою повагою ставитися до емоцій. І назвав принциповим те, щоб "не було адміністративної заборони, якоїсь цензури з точки зору іншої сторони, в підручниках, в якихось публічних заявах, в пресі, в ЗМІ".

На думку Ціхоцького варто розділяти питання між державними відносинами і суспільними емоціями.

"Я впевнений, що ми можемо швидко, і це вже робиться, знімати якісь адміністративно-офіційні, законодавчі обмеження на дискусії між вченими, на публікації книжок, фільмів. Нам же не дозволили тут в Україні показ фільму "Волинь". Він не антиукраїнський, він антивоєнний, там є і погані українці, і погані поляки, і справедливі українці, і справедливі поляки", - зазначив посол.

За його словами, це питання не можна швидко вирішити.

"А ось емоції… От скажіть, будь-ласка, скільки буде тривати дискусія між українцями з Ізюму, де я три дні тому назад був, і Тернополя щодо Бандери, Шухевича?...Тому я оптимістично ставлюсь і до польсько-українських відносин. Те, що я зараз бачу, це знову ж, примусова тимчасова релокація", - підсумував Ціхоцький.