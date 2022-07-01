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Посол України висловився про Бандеру та Польщу. В МЗС відхрестилися від його заяв

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Київ, П'ятниця 01 липня 2022 11:19
Посол України висловився про Бандеру та Польщу. В МЗС відхрестилися від його заяв Фото: речник МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Марія Кучерявець

Посол України в Німеччині Андрій Мельник в одному з інтерв'ю зробив заяви щодо ролі лідера ОУН Степана Бандери та Польщі. Його думка не відображає позицію Міністерства закордонних справ.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає РБК-Україна.

Реакція МЗС

"Слова посла України в Німеччині Андрія Мельника, висловлені в інтерв'ю німецькому журналісту, є його особистою думкою і не відображають позицію МЗС України", - написав Ніколенко.

Він висловив впевненість, що відносини України та Польщі зараз перебувають на своєму піку.

"Україна вдячна Польщі за безпрецедентну підтримку в боротьбі з агресією Росії. Нас ніщо не роз'єднує, оскільки як в Києві, так і в Варшаві є повне порозуміння щодо необхідності збереження єдності перед нагальними загрозами", - зазначив Ніколенко.

Кулеба вже поговорив з Рау

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з польським колегою Збігнєв Рау щодо слів посла, після чого в Польщі подякували за швидку публічну реакцію.

"Відбулася розмова з моїм приятелем міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у зв’язку з заявами посла України в Німеччині Андрія Мельника, які фальшують історію. Я подякував міністру Кулебі за швидке публічне втручання у цій справі" - написав у Twitter Рау.

Що сказав Мельник

Посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому журналісту Тіло Юнгу (Tilo Jung), що "наразі немає доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв", але, за його словами, цей наратив просувають росіяни, а у Польщі, Німеччині та в Ізраїлі в це вірять.

"Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Це - наратив, який досі просувають росіяни, він знаходить підтримку у Німеччині, Польщі та Ізраїлі", - вважає дипломат.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччини відзначився скандальною заявою на адресу канцлера ФРН Олафа Шольца, назвавши того "ображеною ліверною ковбасою".

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