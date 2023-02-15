Балтийский фронт. Как три маленькие страны стали большими друзьями Украины

Политическая поддержка

С началом полномасштабного российского вторжения страны Балтии заявили о решительной поддержке Украины. В марте 2022 года они выступили за создание бесполетной зоны, затем на фоне массовых военных преступлений признали агрессию России геноцидом украинского народа.

Во время войны лидеры Литвы, Латвии и Эстонии неоднократно посещали Украину, чтобы выразить свою поддержку. В последней поддержка Украины даже прописана в коалиционном соглашении. А еще балтийские страны сохраняют твердую антироссийскую риторику. По мнению эстонского президента Алара Кариса, мировое сообщество не должно бояться поражения России.

"Украина вполне способна воспользоваться помощью западных союзников и добиться успеха в войне. Мы должны обеспечить, чтобы Украина смогла сохранить этот успех. Неуместно полагать, что этой зимой она не сможет продвинуться дальше. Из истории мы знаем, что Финляндия воевала и победила в Зимней войне. Поэтому нужно продолжать оказывать военную помощь Украине и повышать цену войны для России", - говорил он в ноябре 2022 года.

Фото: президент Эстонии Алар Карис верит в победу Украины (president.gov.ua)

Премьер-министр Кая Каллас заявляла, что возможность поездок в Европу является не правом, а привилегией, и российские туристы представляют угрозу для национальной безопасности. Она также говорила о том, что ее страна не будет предоставлять убежище бегущим от мобилизации россиянам.

Резко против России выступает и президент Латвии Эгилс Левитс. Несмотря на что, в его стране наибольший процент русскоязычных - порядка трети - он предлагал лишать гражданства за поддержку вторжения России. Более того, по его личным убеждениям, люди в Латвии не могут быть нейтральными по отношению к этой войне. А нелояльные русскоговорящие вообще могут быть изолированы от общества.

Кроме того, Левитс считает, что настало время создать специальный трибунал для России. И предлагает начать его в заочном режиме, чтобы уже сейчас конфисковать ее активы для восстановления Украины.

Отдельный пункт - поддержка усилий по вступлению в Евросоюз и НАТО. Одним из наиболее громких "адвокатов" Украины здесь выступает Литва. Президент Гитанас Науседа поддерживает оптимизм Киева и рассчитывает на начало полноценных переговоров уже в 2023 году.

Похожей позиции он придерживается и в вопросе евроатлантической интеграции.

"Война продолжается, и территориальная целостность Украины нарушается. Сначала необходимо ее восстановить. В то же время членство Украины в НАТО не может быть вычеркнуто из повестки дня. Мы должны согласовать алгоритмы и формулы, которые будем использовать, чтобы двигаться дальше в этом аспекте", - подчеркнул Науседа во время январской поездки во Львов.

О том, почему страны Балтии выступают единым фронтом в поддержке Украины, в интервью "Голосу Америки" рассказала латвийский министр обороны Инара Мурниеце. По ее словам, украинский народ многое вкладывает в защиту своей страны и борется за существование государства, "поэтому наш моральный долг - помогать Украине чем только можем".

Поставки оружия

Литва

Оружие из Литвы начало поступать в Украину еще в феврале 2022 года. В первой партии было передано некоторое количество автоматом, пистолетов, шлемов и бронежилетов. Весной литовские партнеры предоставили 20 американских бронетранспортеров, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников.

Летом были переданы дополнительные бронемашины M113 и M577, боеприпасы и другая необходимая поддержка. Осенью - минометы, тепловизоры, зимняя форма, снаряжение и прочее.

На данный момент общая военная помощь Литвы оценивается в порядка 300 млн евро. В крайний пакет вошли десятки зенитных орудий Bofors L70 с боеприпасами, а также два вертолета Ми-8.

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа призывает отказаться от "красных линий" в поддержке Украины (president.gov.ua)

Кроме того, в последнее время литовский голос все чаще слышен при обсуждении возможности поставок более технологичных вооружений, вплоть до истребительной авиации западного образца. В частности, президент Науседа уверен, что эти так называемые "красные линии", давно пора переходить.

Латвия

В первые дни российского вторжения доставила 30 грузовиков с боевыми касками, сухпайками, медицинскими приборами и лекарствами. Затем были переданы 90 беспилотных летательных аппаратов, а местный парламент разрешил добровольцам воевать на стороне Украины.

Летом Министерство обороны Латвии сообщило о передаче транспортных вертолетов Ми-8 и Ми-2, а также шести гаубиц М109. В январе 2023 года была анонсирована новая помощь, которая включает зенитно-ракетные системы Stinger, элементы ПВО, два вертолета Ми-17, десятки пулеметов, беспилотиники и запчасти для гаубиц М109.

Общая военная помощь Латвии также оценивается в порядка 300 млн евро.

Эстония

Еще до российского вторжения Эстония передала мобильный госпиталь. В уже в апреле поставки летального орудия превысили сумму в 200 млн евро. Тогда Украина получила комплексы Javelin, противотанковые мины, стрелковое оружие, боеприпасы, средства защиты, 13 бронеавтомобилей, 50 000 полевых пайков и 9 гаубиц Д-30.

В мае эстонские партнеры передали некоторое количество гаубиц FH70 и 7 бронетранспортеров Mamba APC, летом - минометы, противотанковые средства и полевой госпиталь, а осенью - зимнюю одежду, снаряжение и амуницию.

В январе 2023 года Эстония объявила о выделении самого крупного пакета на 113 млн евро с десятками 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячами снарядов, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и т.д.

По мнению премьер-министра Каи Каллас, союзники должны разработать механизм поставки оружия для Украины по аналогии с вакциной от COVID-19.

"Думаю, все мы посмотрели, что у нас есть на складах. Но мы должны делать больше, и мы должны послать четкий сигнал оборонной промышленности Европы - производить больше. Я думала, что мы можем использовать механизм, похожий на тот, который был в случае с вакциной. То есть европейские страны будут выделять средства, Европейская комиссия будет закупать, а затем ее будут отправлять непосредственно в Украину", - сказала Каллас.

Приют для беженцев

Страны Балтии приняли также десятки тысяч украинских беженцев. Согласно последним данным ООН, временную защиту в Литве получили более 73 000 человек, Латвии - более 45 000 и Эстонии - более 60 000.

В одном из недавних интервью литовский премьер Ингрида Шимоните отметила, что ее страна среди лидеров в ЕС по возможности трудоустройства для украинцев. В то же время в Латвии нашли работу около 10 000, еще 4 000 получили статус безработных. А в Эстонии наблюдается перегрузка системы приема беженцев, поэтому часть из них готова принять Финляндия.

Отметим, для продления статуса временной защиты в Эстонии нужно иметь зарегистрированное место проживания, официальную работу или стоять на учете в службе занятости. Кроме того, каждый должен пройти программу адаптации, базовый курс эстонского языка, а дети - посещать школы или детские сады. При выполнении всех требований статус продлевается на год, а заявку можно подать онлайн.

Еще в декабре эстонские власти заявляли, что не смогут принять новую волну беженцев из Украины. И это следует держать в уме при выборе страны размещения. Кроме того, стало известно и о проблемах с жильем. В частности, сотни украинцев в Таллинне выселяют из бесплатных квартир. Государство предоставляет беженцам временное жилье в среднем на 2 месяца. За это время нужно найти себе постоянное.

Латвия автоматически продлила срок временной защиты до 30 июня 2023 года. На основание этого украинцы могут получить вид на жительство сроком на два года, продлить действие проездных документов до 28 февраля 2024 года, а также с 1 июля 2023 года пойти на бесплатные курсы латышского языка.

Донаты на победу

Балтийские народы практически единодушно поддерживают украинцев, поскольку имеют схожий исторический опыт, а также общие границы с Российской Федерацией. И во многих случаях такая поддержка вылилась в пожертвования на миллионы евро для Вооруженных сил Украины.

Например, в мае 2022 года литовцы за три с половиной дня на краудфандинговой платформе собрали 5 млн евро на ударный беспилотник "Байрактар". Как правило, суммы пожертвований были небольшими, но желающих оказалось достаточно много. В итоге компания-производитель заявила, что передаст дрон бесплатно, а на собранные средства будут куплены необходимые боеприпасы.

А осенью литовцы закрыли сбор на три морских дрона за 750 000 долларов.

"Мы дали им гордые имена во имя мира - Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк. Черноморский флот России - бойся. Peace-дроны придут незаметно", - иронично отметил инициатор cбора журналист Андрюс Тапинас.

Латвийская благотворительная организация "Ziedot.lv" закрыла прошлый год с рекордной для себя суммой сборов - около 19 млн евро. И большая часть этих денег пошла на помощь украинцам, в том числе на дизельные генераторы и другую гуманитарную помощь.

Примечательно, что на оружие латыши жертвуют не так активно. В частности, в августе также был объявлен сбор на "Байрактар" для Вооруженных сил Украины и по состоянию на сегодня собрано лишь немногим более 900 млн евро из необходимых 5 млн. Что касается эстонцев, то они пожертвовали миллионы евро на помощь украинским беженцам, несколько генераторов и автомобилей скорой помощи.

***

Несмотря на то, что Литва, Латвия и Эстония являются маленькими странами с общим населением порядка 6 млн человек, они прочно обосновались в рейтинге друзей Украины. Согласно августовскому рейтингу Forbes, они замыкают топ-6. И тут дело не в абсолютных цифрах, а в относительных - Латвия и Эстония предоставили Украине помощи почти на 1% от своего ВВП.

Еще в марте президент Владимир Зеленский предупреждал, что в случае падения Украины именно балтийские страны станут следующей целью российской агрессии. И, похоже, сами они это прекрасно понимают.