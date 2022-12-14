ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трибунал должен заняться российской агрессией в Украине, даже заочно, - президент Латвии

Новина українською →
Рига, Среда 14 декабря 2022 12:56
Трибунал должен заняться российской агрессией в Украине, даже заочно, - президент Латвии Фото: президент Латвии Эгилс Левитс (flickr.com/valstsprezidents)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что спецтрибунал должен рассмотреть российскую агрессию в Украине, даже заочно. Таким образом, военный суд может конфисковать зарубежные активы Москвы для восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам латвийского лидера, российское вторжение является грубейшим нарушением международного права с 1945 года. Поэтому специальный трибунал должен заняться российской агрессией, в частности, чтобы защитить глобальную систему.

"Одно из последствий - арест российских активов за рубежом", - добавил он.

Напомним, ранее мы объясняли, что цель Украины заключается в создании такого механизма, который мог судить политических и военных руководителей РФ за их преступления против Украины.

Сообщалось, что Нидерланды выразили готовность к созданию специального трибунала для РФ в Гааге.

Более подробно об спецтрибунале читайте в материале РБК-Украина "Суд для Путина. Чего добивается Украина и что об этом говорят в мире".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Латвия Суд
NEWS
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян