Трибунал должен заняться российской агрессией в Украине, даже заочно, - президент Латвии

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что спецтрибунал должен рассмотреть российскую агрессию в Украине, даже заочно. Таким образом, военный суд может конфисковать зарубежные активы Москвы для восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Одно из последствий - арест российских активов за рубежом", - добавил он.

По словам латвийского лидера, российское вторжение является грубейшим нарушением международного права с 1945 года. Поэтому специальный трибунал должен заняться российской агрессией, в частности, чтобы защитить глобальную систему.

Напомним, ранее мы объясняли, что цель Украины заключается в создании такого механизма, который мог судить политических и военных руководителей РФ за их преступления против Украины.

Сообщалось, что Нидерланды выразили готовность к созданию специального трибунала для РФ в Гааге.

Более подробно об спецтрибунале читайте в материале РБК-Украина "Суд для Путина. Чего добивается Украина и что об этом говорят в мире".

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