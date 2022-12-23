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Финляндия готова принимать украинских беженцев из Эстонии: подробности

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Пятница 23 декабря 2022 12:26
Финляндия готова принимать украинских беженцев из Эстонии: подробности Фото: Финляндия готова принимать украинских беженцев из Эстонии (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Финляндия заявила о готовности принять украинских беженцев из Эстонии, где наблюдается перегрузка системы приема из-за наплыва людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД Финляндии.

Как сообщили в ведомстве, в соседнюю страну прибыло много украинцев, поэтому местная система приема беженцев оказалась перегружена. Финляндия выразила готовность помочь в этом вопросе.

Для желающих перебраться из Эстонии в Финляндии могут быть организованы автобусные и паромные перевозки. Договоренность об этом должна быть достигнута уже в январе.

Финляндия, в свою очередь, готова каждую неделю принимать по 50-100 украинских беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в польском Сейме проголосовали за изменения в закон о помощи украинским беженцам. Речь идет о платном проживании в центрах для беженцев и отмене статуса.

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