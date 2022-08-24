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Прем’єр Естонії назвала туристів з Росії загрозою національній безпеці

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Естонія, Середа 24 серпня 2022 22:03
Прем’єр Естонії назвала туристів з Росії загрозою національній безпеці Фото: прем'єр-міністр Естонії, Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що російські туристи становлять загрозу для безпеки її країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми дійсно несемо тягар. Проблема полягає в тому, що ми не можемо перевіряти всіх російських туристів, які приїжджають, і ми бачимо, що вони становлять загрозу безпеці", - заявила вона в ефірі телеканалу Sky News.

Каллас ще раз нагадала, що подорожі до Європи є привілеєм, яким здебільшого користуються туристи з Москви та Санкт-Петербурга.

"Лише 10% росіян подорожують за кордоном, і вони з Москви та Санкт-Петербурга. Таким чином ці люди впливають на рішення Кремля", - додала вона.

Нагадаємо, що прем'єр Естонії закликала негайно припинити видачу віз росіянам.

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