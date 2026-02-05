"Баланс оккупантов - отрицательный": РФ второй раз за войну установила антирекорд по потерям

Он рассказал, что в течение прошлого месяца в российскую армию прибыло 22 000 новобранцев. В то же время в течение января подтвержденные вражеские потери составили 30 618 оккупантов. Таким образом, ликвидировано на 8 618 россиян больше, чем было мобилизовано/законтрактовано.

При этом "Мадяр" отметил, что каждого третьего российского оккупанта ликвидировали именно подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

Он добавил, что в течение января СБС поразили 1012 точек вылетов вражеских пилотов и 1404 единиц их оборудования, 2128 вражеских разведывательных и ударных дронов, 478 единиц артиллерии, 80 танков, 88 БТР/БМР, 44 ЗРК/РСЗО, 27 РЛС, 1705 единиц логистической техники и др.

"Мадяр" отметил, что в декабре 2025 года подразделения СБС уничтожили на 22% больше россиян - 12 037. По его словам, январские показатели упали из-за погодных условий и снижения штурмовой активности врага.