В Бахмуте невозможно оперативно выявлять погибших и разбирать завалы, - мэр
Вражеская артиллерия и авиация бьет по жилым кварталам Бахмута, в многоэтажках падают целые подъезды, а в частном секторе десятки сгоревших домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.
"Идет еще одна неделя нашей борьбы. Она оказался для всех нас сверхсложной, враг продолжает уничтожать Бахмутскую общину и воевать против наших мирных жителей", - говорится в сообщении.
По словам Ревы, в Бахмуте полностью разбита критическая инфраструктура. Поэтому невозможно восстановить электроснабжение, водоснабжение и вывезти мусор в городе.
"Однако самое страшное, что от вражеских нападений гибнут каждый день наши бахмутяне. Ситуация с безопасностью не позволяет оперативно выявлять погибших и разбирать завалы", - добавил начальник администрации.
Рева подчеркнул, что ситуация в городе чрезвычайно тяжелая, поэтому нужно немедленно эвакуироваться.
Напомним, что борьба за контроль над Бахмутом затмила всю стратегическую логику россиян.
Также стало известно, что ключевые горячие точки на Донбассе - Соледар и Бахмут, оккупанты бросили против украинских военных две тысячи заключенных.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние дни продолжаются активные боевые действия по разным направлениям. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.
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