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Зеленский: оккупанты на Донбассе бросили 2 тысячи "зеков" против ВСУ

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Киев, Воскресенье 16 октября 2022 22:56
Зеленский: оккупанты на Донбассе бросили 2 тысячи "зеков" против ВСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Ключевые горячие точки на Донбассе – это Соледар и Бахмут, оккупанты бросили против украинских военных две тысячи заключенных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Ситуация на передовой за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои. Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи "зеков" – они среди наемников именно там. И это "зеки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии", - пояснил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил всех украинских воинов, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения – на востоке и на юге государства.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также ранее в Министерстве обороны Украины показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

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