Борьба за контроль над Бахмутом затмила всю стратегическую логику россиян, - WP

В то время как украинское наступление изменило карту поля боя в других местах, линия фронта в Бахмуте, примерно в 20 километрах от границы Донецкой и Луганской областей, практически не сдвинулась за четыре месяца ожесточенных боев.

Президент Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что из всех сражений на востоке самая тяжелая идет в Бахмуте. Однако военные эксперты говорят, что в этой борьбе за контроль над разрушенным городом амбиции российского олигарха Евгения Пригожина, основателя группы наемников ЧВК "Вагнера", могли затмить всю стратегическую логику.

После отступления россиян из Изюма в Харьковской области, битва за Бахмут больше не является частью какой-либо скоординированной военной операции. Пригожин же бросает в бой волны наемников из ЧВК "Вагнера", видимо, видя политическую выгоду в захвате Бахмута как военный трофей, тогда как регулярные силы российской армии в других местах отодвигаются. Как сообщает издание, немногочисленные и вооруженные украинские солдаты полагаются на более ловкую тактику, чтобы выстоять в жестокой битве, наблюдая за линиями противника с помощью гражданских беспилотников.

В городе Бахмут до вторжения России в Украину 24 февраля проживало 70 000 человек. Возможно, осталось 15 000 человек, но улицы были почти пусты, поскольку на этой неделе там бушевали бои. В недавнем анализе аналитический центр Институт изучения войны назвал действия Пригожина в Бахмуте "несущественными с оперативной точки зрения" после потери Россией Изюма.

"Увлечение российскими Бахмута, которое маловероятно, учитывая, что российские войска в течение нескольких недель пронизывали себя крошечными окрестными поселениями, больше не будет поддерживать каких-либо масштабных усилий по достижению начальных целей этой фазы кампании", - говорится в отчете.

ЧВК "Вагнера" сыграла ключевую роль во взятии Попасной в мае, но, как сообщается, понесла большие потери. Теоретически захват Бахмута сделал бы россиян еще на один шаг ближе к крупным городам Краматорска и Славянска, но мало свидетельств того, что россияне могли бы сейчас их атаковать.