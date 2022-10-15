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У оккупантов нет перспектив: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

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Киев, Суббота 15 октября 2022 20:58
У оккупантов нет перспектив: Зеленский рассказал о ситуации на фронте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В последние дни продолжаются активные боевые действия на разных направлениях. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется на Донетчине и Луганщине, самая тяжелая – это Бахмутское направление. Как и в предыдущие дни – держим позиции. В общем, на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали – у них нет перспектив", - отметил глава государства.

По его словам, кого бы россияне ни бросили воевать против украинских военных, это для них завершится только поражением.

Ранее мы писали, что украинские военные сбили вражеский вертолет в Херсонской области. С его помощью враг пытался атаковать позиции ВСУ.

Также сообщалось, что военнослужащие отдельного разведывательного батальона морской пехоты уничтожили две самоходные артиллерийские установки оккупантов.

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