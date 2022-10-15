У оккупантов нет перспектив: Зеленский рассказал о ситуации на фронте
В последние дни продолжаются активные боевые действия на разных направлениях. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется на Донетчине и Луганщине, самая тяжелая – это Бахмутское направление. Как и в предыдущие дни – держим позиции. В общем, на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали – у них нет перспектив", - отметил глава государства.
По его словам, кого бы россияне ни бросили воевать против украинских военных, это для них завершится только поражением.
Ранее мы писали, что украинские военные сбили вражеский вертолет в Херсонской области. С его помощью враг пытался атаковать позиции ВСУ.
Также сообщалось, что военнослужащие отдельного разведывательного батальона морской пехоты уничтожили две самоходные артиллерийские установки оккупантов.
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