У Бахмуті неможливо оперативно виявляти загиблих та розбирати завали, - мер
Ворожа артилерія та авіація б'є по житловим кварталам Бахмута, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди, а у приватному секторі десятки згорілих будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.
"Минає ще один тиждень нашої боротьби. Він виявився для усіх нас надскладним, ворог продовжує знищувати Бахмутську громаду і воювати проти наших мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.
За словами Реви, у Бахмуті вщент розбита критична інфраструктура. Саме тому неможливо відновити електропостачання, водопостачання та вивезти сміття у місті.
"Проте найстрашніше, що від ворожих нападів гинуть щодня наші бахмутяни. Безпекова ситуація не дозволяє оперативно виявляти загиблих та розбирати завали", - додав начальник адміністрації.
Рева наголосив, що ситуація у місті є надзвичайно важкою, тому треба негайно евакуюватися.
Нагадаємо, що боротьба за контроль над Бахмутом затьмарила всю стратегічну логіку росіян.
Також стало відомо, що ключові гарячі точки на Донбасі - це Соледар та Бахмут, окупанти кинули проти українських військових дві тисячі в'язнів.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що останніми днями тривають активні бойові дії на різних напрямках. Найважча ситуація зберігається на Бахмутському напрямі.
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