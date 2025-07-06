Ночная атака РФ на Харьков: в городе пожары, есть пострадавшая

В ночь на 6 июля россияне дважды атаковали Харьков дронами. В результате обстрела зафиксированы пожары, а также, вероятно, был удар по частному сектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Вражеская атака произошло примерно в час ночи, а затем уже в два. Предварительно, под атакой атакой РФ оказались три района: Киевской, Шевченковской и Новобаварский. В каждом из них согласно предварительной информации, были удары.

"Есть предварительная информация об ударе вражеским беспилотником по частному сектору в Новобаварском районе. Детали выясняем", - проинформировал Терехов.

После второй атаки Синегубов написал, что удары были нанесены по Шевченковскому району. По его словам, на местах попаданий возникли пожары. Информации о пострадавших не было.

Обновлено в 02:39

"В результате атаки на Новобаварский район города... пострадала 46-летняя женщина. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил глава ОВА.