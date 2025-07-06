Поврежденные помещения и разрушенное здание: фото последствий атаки РФ по Запорожью

В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Запорожье и район беспилотниками. В результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он уточнил, что вражеская атака была примерно в два часа ночи и россияне атаковали пятью "Шахедами".

"Повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия", - пишет Федоров.

Фото: последствия атаки РФ по Запорожью (

Он уточнил, что сейчас всюду работают экстренные службы и ликвидация последствий продолжается.

Также по словам Федорова, обошлось без пострадавших.