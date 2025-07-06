Поврежденные помещения и разрушенное здание: фото последствий атаки РФ по Запорожью
В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Запорожье и район беспилотниками. В результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Он уточнил, что вражеская атака была примерно в два часа ночи и россияне атаковали пятью "Шахедами".
"Повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия", - пишет Федоров.
Он уточнил, что сейчас всюду работают экстренные службы и ликвидация последствий продолжается.
Также по словам Федорова, обошлось без пострадавших.
Обстрелы Запорожья
Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожье и другие населенные пункты Украины.
В частности, в ночь на 1 июля в результате российской атаки, в городе тоже фиксировали изменения. Согласно словам Федорова, были повреждено предприятие, а также частные дома.
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