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Киев, Харьков, Запорожье и Николаев: РФ атакует города дронами, слышны взрывы

Воскресенье 06 июля 2025 02:16
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Киев, Харьков, Запорожье и Николаев: РФ атакует города дронами, слышны взрывы Фото: в ряде украинских городов раздаются взрывы из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики атакуют ударными дронами ряд украинских городов. В Киеве, Харькове, Запорожье и Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов, а также руководителей городских и областных военных администраций.

Киев

В столице взрыв прогремел около 01:51. Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена в 01:29, дроны атакуют город с севера.

"Столицу снова атакуют российские БпЛА. Может быть слышно работу ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя!", - сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Очевидцы сообщают о частичном исчезновении электроэнергии на Виноградаре, Оболони и в поселке Лютеж в Киевской области.

Харьков

Первые взрывы в городе прозвучали в 01:07 - 01:15, а вторая волна атаки началась ближе к 02:00.

Зафиксированы попадания дронов в двух районах города.

Запорожье

В городе также прогремела серия взрывов, сообщает Суспільне и корреспондент РБК-Украина.

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области сначала в 01:47, а затем - в 02:10. По его словам, работают силы ПВО.

Николаев

Воздушная тревога в городе и области была объявлена в 00:42.

В 00:51 сообщалось об угрозах применения баллистического вооружения с юга.

Как сообщает Суспільне, позже в городе прогремел ряд взрывов - сначала в 01:41, затем в 01:47 и в 01:53.

В 02:21 глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил об отсутствии пострадавших в городе на данный момент.

Дроновая атака РФ

В ночь на воскресенье, 6 июля, российские захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около 01:00 прозвучала серия взрывов в Харькове. Враг атаковал Шевченковский и Киевский районы города.

Ближе к 02:00 в Харькове снова прогремели взрывы. Россияне повторно ударили по Шевченковскому району.

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