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Атака дронов: в Киевской области повреждены дома и есть раненые

Киевская область, Воскресенье 06 июля 2025 04:44
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Атака дронов: в Киевской области повреждены дома и есть раненые Фото: в Киевской области есть пострадавшие в результате атаки дронов (https://t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 6 июля российские террористы атаковали ударными дронами Киевскую область. В результате удара пострадали гражданские жители и повреждена жилая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.

По его данным, в результате вражеской атаки БпЛА в Вышгородском районе пострадали три человека.

В частности, мужчина 35 лет получил осколочные раны спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказана на месте.

"Повреждены два многоэтажных дома. Уничтожены огнем 4 гаражных помещения и автомобиль. Еще три автомобиля повреждены", - написал Калашник.

Он добавил, что на месте прилета происходит пожар складского помещения. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

"В одном из домов деблокирована женщина 1938 года рождения. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Более подробная информация позже", - добавил председатель Киевской ОВА.

Фото: председатель Киевской ОВА Николай Калашник (https://t.me/Mykola_Kalashnyk)

Ночная дроновая атака РФ

В ночь на 6 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

Одним из центров атаки был Харьков. В результате атаки в городе зафиксированы падения обломков в трех районах города.

Пострадали два человека, среди них - ребенок.

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