Во многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики (отбой)
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения российским агрессором баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Карту воздушных тревог Украины.
По информации военной администрации Киева, в столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет.
"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают о вылете двух бомбардировщиков Ту-22М3 и вероятность применения ракет Х-22.
По состоянию на 05:57 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Обновлено 06:14
В Киеве и многих областях объявлен отбой воздушной тревоги и угрозы применения баллистики.
Ночная воздушная атака
Минувшей ночью российские захватчики в очередной раз масштабно обстреляли Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В Киеве, Запорожье и Николаеве звучали взрывы на фоне работы ПВО.
Однако наибольшим разрушениям подвергся Харьков. В нескольких районах города из-за прилетов дронов вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди местного населения.
Также вражеские дроны повредили дома в Киевской области.
Кроме того, зафиксированы разрушения из-за ударов беспилотников в Запорожье и пригороде.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.