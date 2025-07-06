Во многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики (отбой)

По информации военной администрации Киева, в столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет.

"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают о вылете двух бомбардировщиков Ту-22М3 и вероятность применения ракет Х-22.

По состоянию на 05:57 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Обновлено 06:14

В Киеве и многих областях объявлен отбой воздушной тревоги и угрозы применения баллистики.