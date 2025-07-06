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У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики (відбій)

Неділя 06 липня 2025 06:06
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У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики (відбій) Фото: в Україні масштабна тривога через загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування російським агресором балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА і Карту повітряних тривог України.

За інформацією військової адміністрації Києва, у столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет.

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють про виліт двох бомбардувальників Ту-22М3 та вірогідність застосування ракет Х-22.

Станом на 05:57 карта повітряних тривог України виглядала так:

У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики (відбій)

Оновлено 06:14

У Києві та багатьох областях оголошено відбій повітряної тривоги і загрози застосування балістики.

Нічна повітряна атака

Минулої ночі російські загарбники вкотре масштабно обстріляли Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві, Запоріжжі та Миколаєві лунали вибухи на тлі роботи ППО.

Однак найбільших руйнувань зазнав Харків. У кількох районах міста через прильоти дронів спалахнули пожежі, є постраждалі серед місцевого населення.

Також ворожі дрони пошкодили будинки в Київській області.

Крім того, зафіксовані руйнування через удари безпілотників у Запоріжжі та передмісті.

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