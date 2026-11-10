"Фальшивка": Трамп поскандалил с журналистом MS NOW из-за вопроса о Путине и Украине
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал MS NOW после того, как журналист этого медиа задал ему вопрос о диктаторе РФ Владимире Путине в контексте Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Вечером 9 ноября (по киевскому времени) Трамп провел для журналистов брифинг вместе с главой UFC Даном Уайтом. Во время выступления он уже публично предложил Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома, но тот отказался, заявив, что его не интересует политика.
Сразу после этого Трамп сам стал отвечать на вопросы журналистов. Один из них касался войны в Украине.
В частности, корреспондент MS NOW напомнил, что Трамп лично устанавливал Путину многочисленные дедлайны за последние 22 месяца, чтобы заключить перемирие, а также напрямую встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако глава Кремля игнорировал требования главы Белого дома.
"Он что, воевал против нас?", - ответил Трамп, после чего интересовался, на каком телеканале работает журналист.
Узнав, что корреспондент от MS NOW, Трамп заявил, что это фейковый телеканал с худшими рейтингами. В результате ответа на вопрос по поводу Путина так и не было.
"MS NOW - это фальшивка. Это подделка. Я не хочу отвечать на ваш вопрос. У MS NOW самые низкие рейтинги за всю историю. Раньше это был MSDNC. Это один из худших телеканалов. Вы фальшивая сеть", - резюмировал Трамп.
Другие инциденты
Напомним, что подобные скандалы уже были не раз. Буквально в конце октября журналистка CNN спросила у Трампа, почему он заблокировал новые санкции против России (речь о законе Линдси Грэма). В ответ он сказал ей: "Вы тупая".
Также мы писали, что в ноябре 2025 года Трамп тоже назвал одну из журналисток тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, который выстрелил в нацгвардейцев в Вашингтоне (речь об инциденте 26 ноября).